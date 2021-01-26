İstanbul'da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı dezenfekte eden belediye çalışanlarının çektiği fotoğrafların ardından, binaya operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgüt üyelerinin posterlerinin yanı sıra çok sayıda dijital veri ele geçirilmişti.

HDP Esenyurt binasından PKK'nın eğitim notları çıktı



🔹El konulan belgeler arasında eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları, PKK üyesi örgütçüler, ideolojik eğitim notları, örgütteyken ölen PKK'lılar ve teröristlere adres bilgilerine ulaşıldı.



📎https://t.co/5lRdN6clXz pic.twitter.com/LOYr28KjDO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 26, 2021

Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere de el konulmuştu.

Gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K., daha sonra serbest bırakılmıştı.

EĞİTİM NOTLARI VE ADRESLER ÇIKTI

Ele geçirilen harddisklerin incelemesi devam ederken el konulan belgeler arasında eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları, PKK üyesi örgütçüler, ideolojik eğitim notları, örgütteyken ölen PKK'lılar ve bu teröristlere ait aile ve adres bilgilerine ulaşıldı.

EŞ BAŞKANLAR YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınıp sebest bırakılan eş başkanlar, dijital verilerin incelenmesinin ardından "terörör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alındı.