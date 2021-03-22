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HDP Eş Genel Başkanı Sancar’a terör soruşturması

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı. Kutlamalarda 81 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

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Etkinlikteki konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kutlamalarda terör örgütü lehine sloganlar atıldı

Etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile Öcalan posterinin açıldığı da tespit edildi.

Yasa dışı eylemlerde bulundukları belirlenen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerden 68'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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