HDP binasındaki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi kadını öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.

İzmir Valiliği'nden saldırıya ilişkin açıklama:



"HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." pic.twitter.com/nrBCuTOX2D