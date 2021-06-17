HDP binasındaki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığı binasında bir parti çalışanının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi kadını öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.
İzmir Valiliği'nden saldırıya ilişkin açıklama:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 17, 2021
"HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." pic.twitter.com/nrBCuTOX2D
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Çankaya semtinde 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2'nci katında yaşandı.
Tabancayla HDP İl Başkanlığı'na giren O.G., ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu parti çalışanı bir kadın hayatını kaybetti.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli O.G.'nin sağlık çalışanıyken istifa ettiği belirtildi. Şüphelinin psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
TRTHaber
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