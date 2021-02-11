HDP: Artık gizli değil açık ittifak yapacağız

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler devam ediyor.

Son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek veren Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de bu kapsamda ziyaretlerine devam ediyor.

Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak görüşmeleri kapsamında sırasıyla Saadet Partisi'ne, CHP'ye ve bugün de son olarak DEVA Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

GİZLİ İTTİFAK YOK

Daha önce HDP'nin bundan sonra gizli ittifaklar içerisinde olmayacaklarını söyleyen Pervin Buldan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesi sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

SONRAKİ DURAK İYİ PARTİ

HDP olarak muhalefet partilerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Buldan "Bugün DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'la yaklaşık bir saat görüşme gerçekleştirdik. Tıpkı Saadet'le CHP ile yaptığımız gibi. Muhalefet arası bir güç birliğine bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Ayın 17'sinde Gelecek Partisi ile görüşeceğiz İyi Parti 'den de randevu alacağız." ifadelerini kullandı.