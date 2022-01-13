AjansHaber.com.tr Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'ye cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, İSKİ'nin "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusuna ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."

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