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Bakan Elvan teyzesini kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın teyzesi Sabire Elvan 85 yaşında hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın teyzesi Sabire Elvan, 15 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Elvan, burada yapılan müdahalelerin ardından tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya nakledildi. Sabire Elvan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabire Elvan'ın cenazesi bugün saat 14.00'da Ermenek Sıpas Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

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