Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindi! Madde madde hayvan hakları yasası

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve tüm hayvanseverlerin merakla beklediği Hayvan Hakları Yasası hazırlıkları, çerçevesinde son düzlükte.

Yeni yasada hayvanlara işkenceye verilen cezaların artırılması başta olmak üzere pek çok köklü değişiklikler bulunuyor.

Reform niteliğindeki düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak.

MECLİS'TE OYLANACAK

Toplantıda kanun teklifine son şekli verilecek. Kanun teklifi, önce komisyonda ayrıntılı olarak müzakere edilecek, ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

ŞİKAYETE GEREK OLMADAN RE'SEN SORUŞTURMA

Yasaya göre; Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek olmadan re'sen soruşturma açabilecek.

EZİYET EDENE 6 AYDAN 3 YILA HAPİS

Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

CİNSİ TÜKENMEKTE OLAN CANLIYA ZARAR 2 YILDAN 5 YILA

Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezalarda erteleme olmayacak.

KISIRLAŞTIRMA YETKİSİ BELEDİYELERDE

Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek.

BÜTÇESİ BAKANLIKTAN



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek.

KÖTÜ MUAMELEDE ŞİKAYETLER TARIM BAKANLIĞI'NA



Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak.

APARTMANDA BESLEMEYE SINIRLAMA

Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.

ÇİP SİSTEMİ: HAYVANLARIN KİMLİKLERİ OLACAK

Hayvanların çip sayesinde kimlikleri olacak. Çipte; hayvanın künyesi, yaşadığı yer ve aşıları gibi kritik bilgiler yer alacak.

SOKAK HAYVANLARINA DA TAKILACAK

Çip uygulaması evcil hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarında da kullanılacak.

SOKAĞA BIRAKANLARA PARA CEZASI

Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek.

ÇİP İLE TESPİT EDİLECEK

Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı tespit edilecek.

PETSHOP DENETİMLERİ

Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.

İNTERNETTEN SATIŞA YASAK

Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.