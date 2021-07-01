Hayvan Hakları Teklifi Meclise sunuldu

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sona gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Ünal, düzenlemenin ayrıntılarını da paylaştı.

Düzenlemenin en temel noktasının; hayvanlara zarar vermenin mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına gelerek suç kapsamına alındığını açıklayan Ünal, hayvanların icra konusu olmasının da ortadan kalktığını duyurdu.

Teklif ile sahipli-sahipsiz hayvan ayrımınının ortadan kalktığını, sahipli ya da sahipsiz nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürme, acımazsız muamelede bulunma, hayvan dövüştürme fiilerinin suç olarak düzenlendiğini söyledi.

Ünal, kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacağını açıkladı.