ABB 23 bin 500 sokok hayvanını kısırlaştırdı! Hedef 50 bin!

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana 23 bin 500 sokak hayvanını kısırlaştırarak rekor kırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan kendi imkânlarıyla kısırlaştırma işlemini sürdürürken bir yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği iş birliği ve ilçe belediyelerine verdiği destek sayesinde 2023 yılında 50 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Mama desteğinden ücretsiz aşı desteğine kadar pek çok uygulama ile sokaktaki canları unutmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları popülasyonunu kontrol atlına alacak çalışmalarını da sürdürüyor.

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlatan Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana 23 bin 500 sokak hayvanını kısırlaştırarak yeni bir rekor kırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan kendi imkânlarıyla bir yandan da Özel Hayvan Hastaneler Derneği iş birliği ve ilçe belediyelerine verdiği destekle kısırlaştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

HEDEF 2 YILDA SOKAK HAYVANI POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINA ALMAK

Konuya ilişkin bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “1 Haziran 2022 tarihinden itibaren yepyeni bir uygulama ile hem yakalama hem de kısırlaştırma için hizmet almaya başladık. Ayda bin kısırlaştırma yapabilirken, bu yöntemle ayda 2 bin kısırlaştırma gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılında 23 bin 500 kısırlaştırma ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde rekor kırdık. Bütün belediyelere örnek olacak bu proje ile 2023 yılında 25-30 bin kısırlaştırma gerçekleştireceğiz. Biz ayda 2 bin kısırlaştırma yaparken 25 ilçe belediyemizin de ortalama 100'er kısırlaştırma yapması halinde ayda 2 bin 500 yılda 30 bin kısırlaştırma gerçekleşmiş olacak. Böylece yılda 50 binin üzerinde kısırlaştırma ile Ankara'da 2 yıl içinde sokak hayvanları popülasyonu kontrol altına alınacaktır” diye konuştu.

Kısırlaştırma, besleme ve ücretsiz mama desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi kurduğu Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) ile 2022 yılında 14 bin 678 yaralı sokak hayvanının da tedavisini gerçekleştirdi.