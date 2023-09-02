Hayati tehlikesi yok ama çok sayıda operasyon geçirecek!

Ailesiyle birlikte tatil yaparken Yunanistan'ın Leros adası açıklarında zodyak botla kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Kazada, yüzünden ciddi yaralar oluşan Vuslat Doğan Sabancı'nın çok sayıda operasyon geçirmesinin zorunlu olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı gibi hayati tehlike yaşamasa da damak, diş ve çene kısmında yoğun olmak üzere yüzündeki ciddi yaralar nedeniyle en az 9-10 operasyon geçirmek zorunda kalacak.

Durumu daha ciddi olan Ali Sabancı'nın ise tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.