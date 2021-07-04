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Havva ninenin ördüğü patikler Ağrı'daki Mehmetçiklere ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu'nun örerek bağışladığı patiklerin Ağrı'da görevli Mehmetçiklere ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu ninemiz, kendi elleriyle ördüğü patikleri Mehmetçiklerimize bağışladı. Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklerimize ulaştırılan ve kışın giyilecek olan patikler için Havva ninemizi evinde ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk." ifadelerine yer verildi.

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