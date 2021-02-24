Havacılıkta yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı uygulaması

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Covid Seyahat geçiş kartının birkaç hafta içinde hazır olmasını beklediğini söyledi.

Herhangi bir yolcunun bir ülkeye girebilmesi için gerekli olan Covid-19 testlerini ve aşılarını yaptırıp yaptırmadığının kontrol edileceği uygulamada, ülkelerin sağlık birimlerinin onayı da olacak.

GÜVEN SAĞLAYACAK

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dijital Covid Seyahat Kartı’nın uluslararası hava yolculukları için gerekli olduğunu düşündüklerini belirtirken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havalimanları ve dış ilişkiler bölge müdürü Vinoop Goel konuyla ilgili, "Önemli olan güvendir. Yolcuların, yaptıkları testlerin doğru olduğundan ve ülkeye girmelerine izin verileceğinden emin olmaları gerekir” şeklinde konuştu.

IATA, dijital Covid Seyahat Kartı "modüler" bir şekilde tasarlandığını, böylece dünya çapında denenmekte olan diğer dijital çözümlerle çalışabileceğini belirtti.

Dijital Covid Seyahat Kartı’nın, İOS ve Android platformlarında kullanıcılara ücretsiz şekilde sunulması bekleniyor.

Singapur Hava Yolları, Aralık'ta seyahat kartını deneyen ilk havayolu şirketi olmuştu.