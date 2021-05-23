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Hava yolu şirketine siber saldırı: 4,5 milyon yolcunun bilgileri çalındı

Hindistan'ın Air India hava yolu şirketine siber saldırı düzenleyen sanal korsanlar, dünya genelinde 4,5 milyon yolcunun bilgilerini ele geçirdi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, çalınan bilgiler arasında isim, kredi kartı ve pasaport bilgilerinin de yer aldığı bildirildi.

İlgili açıklamada, verilen rahatsızlıktan ötürü "büyük üzüntü duyulduğu" belirtilerek, konunun uzmanlarıyla ve kredi kartı şirketleriyle çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Hava yolu firmaları hedefte

Hava yolu şirketleri, veri ihlalleri nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti.

British Airways, 400 bin yolcunun bilgilerinin 2018'deki bir siber saldırıda çaldırılmasının ardından 28 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Cathay Pacific de 2018'de 9 milyon müşterisinin bilgilerinin güvenliğini sağlayamadığı için 700 bin dolarla cezalandırılmıştı.

EasyJet ise geçen yıl sanal korsanların 9 milyon civarında yolcunun e-posta ve uçuş bilgilerini ele geçirdiğini duyurmuştu.

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