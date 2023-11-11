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Hatayspor - Galatasaray

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HATAYSPOR: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel, Rivas, Dadashov

TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

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