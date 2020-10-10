Hatay'dan korkunç görüntüler

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

#Hatay'da dün başlayan yangın 27 saattir devam ediyor.



🔹Üç ilçede etkili olan yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.#hatayyaniyor #HatayYakılıyor pic.twitter.com/1RVoioKPkx — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 10, 2020

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay'daki orman yangınıyla mücadeleye ilişkin video paylaştı.



🔹Kahramanlarımız #Hatay’daki #orman yangınıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.



🔹Türkiye'nin dört bir yanından ekiplerimiz #Hatay'a sevk edildi.#hatayyaniyor pic.twitter.com/nuhL53YK8u — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 10, 2020

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.