Hatay'daki saldırı girişiminin detayları belli oldu

Terör örgütü PKK'nın paramotorlu sabotaj planı bozguna uğratıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'hikayesini anlatacağız' dediği ve kahraman güvenlik personelimizin planlarını bozduğu hainlerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre 4 terörist 3.5 saat uçarak Suriye'den Hatay kırsalına indi. MİT ve Emniyet istihbarat adım adım peşlerindeydi. Gittikleri yerler belirlendi ve düğmeye basıldı. 19 Ekim'deki operasyonda biri öldürüldü, biri de yakalandı. Diğer 2'si de bombalı eylem için geldikleri İskenderun'da etkisiz hale getirildi.

Suriye'de PKK/PYD'nin kontrolündeki Münbiç'ten iki paramotorla (yamaç paraşütü) havalanıp, Amanos Dağları'na inen 4 teröristi adım adım takip eden MİT ve Emniyet istihbarat, örgütün yeni taktiğini bozdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hikâyesini anlatacağız" dediği operasyonun öyküsüne Sabah ulaştı. Suriye'nin Münbiç bölgesinden iki paramotorla havalanan 4 terörist iki farklı tarihte Amanoslar kırsalına indi. Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'Gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş Agit' kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de (31) aralarında olduğu 4 terörist eylem için 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten havalanıp Hassa kırsalına geldi.

TERÖRİSTLERİN 2'Sİ AMANOSLAR'DA TESPİT EDİLDİ

Söz konusu PKK'lı Teröristler Yoldaş Selim Çelik, 'Dilşer' kod adlı Hüseyin Acar, 'Harun' kod adlı Doğan Demir ve 'Hizan Zinar' kod adlı İdris İnce; kuş uçuşu 122 km olan Münbiç-Hatay arasında gece karanlığında 3,5 saat paramotorla yolculuk yaptı. Münbiç'ten itibaren MİT tarafından adım adım takip edilen teröristlerin bulunduğu yer tespit edildi.

TSK'nın 19 Ekim'de Amanoslar kırsalına düzenlediği operasyonda 3 milyon lira ödülle 'Mavi' kategoride aranan teröristlerden Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik ise sağ yakalandı. İki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan terörist Çelik tutuklandı.

Terörist Yoldaş Selim Çelik güvenlik kuvvetlerine verdiği ifadede paramotorlu sızma planıyla ilgili önemli ifşaatlarda bulundu. Çelik, "Üç bin metre yükseklikte gece karanlığında cep telefonuna yüklenen programla geldiğimiz için kimse tarafından fark edilmediğimizi sanıyorduk" dedi. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK'lı teröristlere paramotor eğitimini Fransızlar, Suriye'nin Haseke kentinde verdi. Ayrıca İtalyan yapımı paramotorların ABD'liler tarafından satın alınarak teröristlere verildiği öğrenildi.

DEPO 70 LİTREYE ÇIKARILDI

Bu arada paramotorun, 50 litrelik yakıt deposunun teröristlerin uzun yolculuğu için 70 litreye çıkarıldığı belirlendi. Teröristlerin, indikleri Hassa kırsalında telsiz frekanslarını ayarlayamadıkları için Suriye ile irtibat kuramadığı öğrenildi.

VE PKK'LI TERÖRİSTLERİN SONU

Amanos kırsalına gelen 4 teröristten Doğan Demir ve İdris İnce'nin de saklandığı yer tespit edildi. TSK'nın hava destekli operasyonuyla teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu.

Ancak bölgeden kaçan iki terörist, önceki akşam Payas ilçesine sızmaya çalışırken güvenlik güçlerince kıskaca alındı. Köşeye sıkışan teröristler, gasp ettikleri araçla Payas'ta güvenlik korucularının bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden kaçmak istedi. İçinde bulundukları aracın kaza yapması üzerine de başka bir aracı gasp edip İskenderun'a doğru kaçmaya çalıştılar. Ancak güvenlik güçleri, iki teröristi İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırdı.

UÇTULAR AMA KAÇAMADILAR

Fener Caddesi'nde yaşanan çatışmada teröristlerden Doğan Demir üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi ve ölü ele geçirildi. Patlamanın ardından koşarak bölgeden kaçmaya çalışan diğer terörist İdris İnce de vatandaşın ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde öldürüldü. Teröristlerin Münbiç'ten yola çıkıp Amanos Dağları'na geldikleri 'paramotor' yolculuğu da böylece son bulmuş oldu.

2 YILDA 35 TERÖRİST

Polis, jandarma ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonlarla son iki yılda Amanoslar'da 35 terörist etkisiz hale getirildi.

'OMZUNDA TÜFEKLE KAÇIYORDU'

Polisle çatışma sırasında kaçan ve Barbaros Mahallesi'nde ölü olarak ele geçirilen ikinci teröristin kaçışını aynı mahallede yaşayan N. K. (66) anlattı. Omzunda tüfekle kaçan bir kişinin sokağa girip saklandığını gören N. K. olay ânını "Deprem oluyor diye dışarı çıktım. 10 dakika sonra bir kişi omzunda tüfekle bizim sokağa dalıp, koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de polislere yerini gösterdik. Neyse ki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi" sözleriyle dile getirdi.