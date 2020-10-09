Hatay'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı

İki apartman ve 2 araca sıçrayan orman yangınında ölen yada yaralanan olmazken, Orman işletme müdürlüğü ve Hatay büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ediyor.

Belen İlçesi Sarımazı mahallesinde bilinmeyen bir nedenden çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Belen-İskenderun karayolunda seyreden araçların sürücüleri yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşarken, orman yangını iki apartmana ve bir araca sıçradı.

HATAY'DA ORMAN YANGINI BÜYÜDÜ

Hatay Belen Sarımazı'da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın İskenderun'a kadar ulaştı. Çok sayıda ev ve iş yeri boşaltıldı... #SONDAKIKA

#belen #sarımazı #iskenderun pic.twitter.com/An03UfBjzs — Akif Hazaroğlu (@AkifHazaroglu) October 9, 2020

Apartmanlar önlem amaçlı boşaldığı için herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yerden 50 arazöz, 20 su tankı, 3 dozer, 300 personelle havadan da 2 uçak ve 2 helikopterle yangına müdahale ediyor.

Orman işletme müdürlüğü ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri destek veriyor. Geniş bir alana yayılan orman yangını halen yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yakınında bulunan evler önlem amaçlı boşaltlırken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.