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Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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