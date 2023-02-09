Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hakkari Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hatay'da görevlendirilen Hakkari UMKE görevlileri, yıkılan bir binaya yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada biri çocuk 2 yabancı uyrukluyu enkazdan yaralı kurtardı. Ambulansa taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.