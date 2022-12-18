Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.