Hatay beşik gibi sallanıyor! Bölgede art arda 3 büyük deprem!
Hatay'dan ve çevre illerden hissedilen yeni bir deprem daha meydana geldi. Bölgede toplamda 3 deprem oluştu. AFAD yetkilileri deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riski olduğunu ve vatandaşların sahil şeridinden uzak durması gerektiğini aktardı.
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Saat 20.07'de ise 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Bölgede 4,5 büyüklüğünde bir depram daha meydana geldiği duyuruldu.
AFAD, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edildiğini bildirdi.
Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran AFAD yetkilileri, Hatay'daki depremlerin deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riski yarattığını ve bu riske karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durulması gerektiğini aktardı.
Hatay'da deprem anına ilişkin ilk görüntüler!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 20, 2023
🔹️Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından yaşanan panik kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/4brx1ZgJA8
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