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Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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