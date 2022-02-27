Hatay'a şehit ateşi düştü

Bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehidin Antakya Aksaray Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.