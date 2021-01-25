Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit!

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, tehdit içerikli provokatif bir açıklamada bulundu.

"Muhteşem bir jubile düşünüyoruz"

Kaplan yaptığı paylaşımda, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullandı.

Hasip Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.