Hasankeyf-2 Köprüsü bugün hizmete girecek

Bir kısmı 2019 yılında faaliyete geçen önemli proje tamamlandı.

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Hasankeyf-2 Köprüsü bugün açılıyor.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek

Köprü, 1001 metre uzunluğa ve 107 metre yüksekliğe sahip.

Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.

Batman'ı Mardin ve Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na bağlayan köprü, uzunluğu ve yüksekliğiyle Türkiye'nin sayılı yapıları arasında yer alıyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Açılış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katılacağı törenle yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Batman'da olacak.

Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı projesi kapsamında aynı yol üzerinde bir de çift tüp tünel yapılıyor. Tamamlanma aşamasına gelen tünellerin de kısa sürede açılması bekleniyor.