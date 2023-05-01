Hasan Can Kaya'ya hukuki süreç başlatılıyor!

Hasan Can Kaya "Konuşanlar" programında Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı şaka sonrası, Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ İl Başkanı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

"Şehrimizi ve üniversitemizi küçümsemek kimsenin haddi değildir"



Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Kaya'yı eleştirdi.

"Esefle kınıyorum"



AK Parti Elâzığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya ne demişti?

Hasan Can Kaya, programında konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu. Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum" cevabını verdi. Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar" dedi.

Ünlü komedyenin şakasına art arda tepkiler geldi.