Hasan Can Kaya olayı hakkında kim ne dedi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu 'Konuşanlar' programına RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Son 24 saatin en çok konuşulan başlıklarından olan konu hakkında pek çok kişi görüş bildirdi. İşte isim isim, bu konuda kim ne dedi?
2020'de 'Konuşanlar' isimli Talk Show programıyla stand-up yapmaya başlayan Hasan Can Kaya kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeye başardı.
Kaya, bu günlerde ise hakkında başlatılan inceleme hakkında yeniden gündeme geldi.
Hasan Can Kaya’nın Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’de yayınlanan Konuşanlar isimli programı, yazar Nihat Genç’in Twitter mesajı ile tartışma konusu olmuştu.
Nihat Genç, sosyal medya hesabından Hasan Can Kaya'nın programından bir kesit paylaşarak, "Zıpırın biri seyircinin yüzüne küfür edip para kazanıyor" dedi.
Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini belirtti, “Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım” dedi.