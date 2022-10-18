Harçlardan 107 milyar lira gelir bekleniyor

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 107 milyar liralık harcın, yüzde 51,2'sini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 54 milyar 762 milyon 327 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

Devletin, ticaret sicil harçlarından 1 milyar 751 milyon 109 bin lira, esnaf sicil harçlarından 232 milyon 52 bin lira, diğer yargı harçlarından da 19 milyar 803 milyon 822 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 21 milyar 786 milyon 983 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 7,1'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2023'te pasaport ve konsolosluk harçları için 7 milyar 654 milyon 573 bin lira ödenecek. Trafik harçlarından da bütçeye 3 milyar 696 milyon 40 bin lira aktarılması bekleniyor.

Bu dönemde, 4 milyar 497 milyon 832 bin lira noter harcı, 542 milyon 245 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 155 milyon 471 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 295 milyon 83 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 215 milyon 178 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

2023 yılı bütçesine göre toplanacak harçlar ve miktarları şöyle: