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HAMİLE SOKAK KEDİSİNE TEKME ATTI❗

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir market sahibi, iş yerindeki sucuğu yiyen hamile sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attı. Market sahibinin kendini 'Sanki adam öldürdük' diyerek savunması pes dedirtti.

kediye tekme denizli
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