AjansHaber.com.tr Gündem HAMİLE SOKAK KEDİSİNE TEKME ATTI❗ HAMİLE SOKAK KEDİSİNE TEKME ATTI❗ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir market sahibi, iş yerindeki sucuğu yiyen hamile sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attı. Market sahibinin kendini 'Sanki adam öldürdük' diyerek savunması pes dedirtti. 14 Ağustos 2020 13:14 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 13:16 kediye tekme denizli Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti