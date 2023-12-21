Hamas merakla beklenen kararı duyurdu!

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağı yönünde karar aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, yeni bir esir takası anlaşmasına varmak amacıyla Mısırlı ve Katarlı arabulucularla İsrail arasında müzakereler sürüyor.