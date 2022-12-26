Ham maddesi şeker ve fındık, Çokokrem çok kazık!

Marketlerdeki fiyatlar gün geçtikçe şaşırtmaya devam ediyor. Krem çikolatalarının ana ham maddesi olan fındık ve şeker Türkiye'de üretildiği halde yerli marka Çokokrem'in İtalyan markası Nutella'dan daha pahalı olduğu görüldü.

25 gr.’lık boyları hariç tüm çeşitleri Türkiye’de üretilen Nutella, ham maddesi olan fındığı da yüksek oranda Türkiye’den ihraç ediliyor.

Tüketici 350 gramlık kavanoz Çokokrem'i 40 ila 50 liraya alınılabiliyorken, 400 gramlık kavanoz Nutella'yı 44 liraya alınıyor.

Çokokrem'in içeriği

Çok uzun yıllardır raflarda olan ve “En tatlı sabahlar, Çokokrem’le başlar” sloganıyla çocukluğumuzdan bu yana zihinlerimize kazınmış olan Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması’nın içeriğine baktığımızda 350 gr.’lık cam kavanozlarda satılıyor. Üründe sadece %4 oranında fındık bulunurken, bu oran 350 gr.’lık tek kavanozda 14 gr. fındık anlamına geliyor.

Şeker içeriğine bakıldığında Çokokrem 100 gr.’da 60 gr. şeker içeriyor. Yani ürünün %60’ının şekerden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Bu haliyle, ürünün 350 gr.’lık tek paketinde 210 gr. İlave şeker yer alıyor. Bu da yaklaşık 100 tane küp şekere denk geliyor. Bu yüksek şeker oranının etkisiyle üründen alınan kalorinin %44’ünün şekerden geliyor.

Nutella'nın içeriği

Nutella’nın içeriğine bakıldığında ilk üç sırada; şeker, yağ ve fındık olduğunu görülüyor. Üründe bitkisel yağ olarak palm yağı kullanıldığını ve fındık oranının %13 olduğu belirtiliyor. Palm yağının kullanımı nedeniyle üründeki doymuş yağ oranı da 100 gr.’da 10,6 gr. gibi yüksek bir seviyeye ye çıkarak kalori oranı %17 olarak belirleniyor.

Ürünün Şeker içeriğine bakıldığında; ilk sırada yer alan sofra şekerinin ürünün 100 gr.’da 56,3 gr. gibi yüksek bir oranda olduğu görülüyor. Öyle ki, bu 400 gr.’lık tek bir Nutella kavanozunda 225 gr. yani yaklaşık 112 tane küp şeker olduğunu gösteriyor. Bu haliyle, ürünün İlave şekerden gelen kalori oranı %41 gibi çok yüksek bir oranda olduğu görülüyor.