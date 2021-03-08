Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar destek
Halkbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir destek paketi açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi"nde konuşan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciler için 100 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacaklarını söyledi.
EMİNE ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Üreten Kadınlar Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla izleyicilerle buluştu. Halkbank'a tüm kadınlara ilham olacak bu etkinliği düzenlediği için teşekkür eden Erdoğan, "Kadınlarımıza açtığı her tür kredi ve imkan, umutlarımızı artırıyor. Bu desteklerin, katlanarak artmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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