Halk TV'nin yayınladığı ankette HDP yer almadı

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü Halk TV'de yaptıkları son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Yapılan ankette Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında 1 puandan daha az bir fark olduğunu öne süren anket şirketi, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'yi de tamamen yok saydı.

ANKET ŞİRKETİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINI YÜZDE 40'IN ALTINA DÜŞÜRDÜ!

Katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu sorulduğunda, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 38.1 olurken, Millet İttifakı diyenlerin oranı 37.3 oldu. "İttifaklar dışındaki bir partiyi" seçenlerin oranı yüzde 13,7 olurken, oy kullanmayacağını belirtenler yüzde 4.3, Kararsızım diyenler yüzde 7.1 dedi.

İTTİFAK DIŞI BİR PARTİ: HDP

Yöneylem araştırma şirketinin "İttifaklar dışı bir parti" şeklinde tanımladığı ve oy oranını %13,7 olarak tespit ettiği parti, HDP'den başkası değil.

HDP'nin isminin neden araştırma sonuçlarında kullanılmadığı, Halk TV ekranlarında da neden bu grafiklere yer verildiği konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yine Halk TV ekranlarında yaptığı "HDP seçimde kendi adayını çıkarsın" açıklaması ile ayyuka çıkan kriz söz konusu anket ile yeni ve kritik bir aşamaya evrildi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı Yöneylem anketine ilişkin zehir zemberek mesajlar vererek partisinin tepkisini dile getirdi.

"HDP’nin ismini anmak istemeyen" diğer ittifak ortaklarına ağır sözlerle yüklenen Avcı şu ifadeleri kullandı;

"HDP’nin ismini ağzına almak istemeyenlere diyeceğimiz şudur;

“Aman ha, HDP’nin ismini ağzınıza alarak kirletmeyin!”

Şablonda “İttifak dışında bir parti” dediği HDP’dir. Şablon HDP’nin Üçüncü Yol seçeneğinin doğru ve güçlendiğini gösteriyor."

HDP'ye saygısızlık yapıldığı görüşünü paylaşan HDP il başkanı, "Eleştirim, şablonu hazırlayan ve bu haliyle yayınlanmasında sorun görmeyenleredir. Paylaşımda program konuklarına dönük bir cümle yok. “ittifak dışı bir parti” diyor, partiler dese yine eleştiri konusudur. HDP baraj geçen üçüncü seçenektir, saygılı ve özenli olunmalıdır." dedi.