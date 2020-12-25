AjansHaber.com.tr Gündem Soru soracak gazeteciler yayına alınmadı

Halk TV'de Canan Kaftancıoğlu'na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’de; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı.

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.

CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasının sosyal medyada ve ekranlarda gündem olması ardından CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’de; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı. Kaftancıoğlu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

Bu iddiaların ardından Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.

Barış Yarkadaş: Barış Yarkadaş: "Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim"Gündem

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'li eski Belediye Başkanı tutuklandı
Örgüt üyelerinden o ölümler gizleniyor
Vefat eden Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı
Buz tutan yollar kayak pistine döndü
Adaşının yerine ceza yatacak
Mevlevi Ayinini düzenleyen bakın kim çıktı
"Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"