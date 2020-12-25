Halk TV'de Canan Kaftancıoğlu'na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.

CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasının sosyal medyada ve ekranlarda gündem olması ardından CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV’de; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soru soracak gazeteciler yayına alınmadı. Kaftancıoğlu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

Bu iddiaların ardından Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa katılacağı ve Salim Şen, Miyase İlknur, Barış Pehlivan, Aytunç Erkin'in soruların yanıtlayacağı duyurulan Canan Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı. Gazeteciler yayına alınmazken Kaftancıoğlu, Gökmen Karadağ'ın sorularını cevapladı.