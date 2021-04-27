Halk TV'de Biden'ı aklama çabası

Halk TV’de Levent Gültekin ve Murat Sabuncu’nun gerçekleştirdiği İki Yorum programında tartışma yaratacak ifadeler kullanıldı.

Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını değerlendiren Gültekin açıklamalarında, “Ben Biden'ın açıklamasını niye olumlu buluyorum. Şimdi içinde bir tek ‘soykırım’ kelimesi kaba ve rahatsız edici bir boyut ama onun dışında birkaç şeye çok dikkat ettim” dedi.

“Açıklama yapmadan önce Erdoğan'ı aramış olması önemli bir şey” ifadesini kullanan Gültekin devamında şunları söyledi:

“Belli ki kendince içerde verdiği sözü tutacak ama abartmayın bu size karşı düşmanlık değil teminatı veriyor. Biden’ın haziranda Erdoğan'la görüşme koyması önemli. O metinde çok önemli bir şey yapıyor. Biden. Türkiye'nin 50-60 yıllık kabusunu en az zararla bitirme çabası var o metinde. Dünyaya diyor ki ‘Bunu Osmanlı yaptı, genç yeni Türkiye'yi suçlamaya kalkmayın.’ Ben bunu anlıyorum. Suçlanacak biri varsa son Osmanlı ve İttihat Terakkiyye yıkmaya çalışıyor. ‘Konstantinapolis’ diyerek onu yapıyor. Türkiye'yi bu işin töhmetinden kurtarmaya çalışıyor.”