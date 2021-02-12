Halk TV yayınında skandal sözler!

Hukukçu Prof. Dr. Osman Can, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programında, yeni anayasa çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini kötülemek için benzetme olarak ümmetin lideri, rahmet peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında 'İktidarı peygambere versen iblis olur' şeklinde ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Programda Osman Can'ın halkın seçimle karar verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Allah'ın elçileri peygamberler için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

"İKTİDARİ PEYGAMBERE VERSEN İBLİS OLUR"

Can ‘‘Cumhurbaşkanı şu an kraldan, Osmanlı padişahlarından daha yetkilidir.’’ derken ‘‘Kim olursa olsun, peygamberi getirseniz öyle bir pozisyona, meleği getirseniz iblise, şeytana dönüşür. Çünkü iktidarın sınırlandırılması meselesi bu nedenle çok önemlidir’’ ifadeleri kullandı.