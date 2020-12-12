Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Karabağ Zaferi'nden rahatsız oldu

Gazete manşetlerini ekranlara getirip, "Ortak kelimelerden biri zafer. Yani bu konulara girince mayınlı tarlada yürümüş gibi oluyorum ama söylemeden geçemeyeceğim, Türkiye savaştaydı da bir savaş mı kazandı bizim haberimiz olmadı." ifadelerini kullanan Arslan'a sosyal medyada tepki yağdı.

CHP'nin kanalı Halk Tv'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan, Karabağ Zaferi'ni manşetine taşıyan Türk basınından rahatsız oldu. pic.twitter.com/l6PKXQPEIQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 11, 2020

EMİN ÇAPA'DAN SKANDAL YORUM: 29 EKİM'DE ASKERİMİZİ GÖREMİYORUZ

Emin Çapa ise resmi geçitin ekranda gösterilmesini isteyerek neden 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta askerimizi göremiyoruz" dedi. Oysa 30 Ağustos 2020 tarihinde pandemi önlemlerine uyularak çeşitli kutlamalar ve törenler yapılmış, insansız hava araçlarıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gökyüzünde çizilmişti. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ise yine pandemi önlemlerine uyularak kutlanmış, Mehmetçik'ler resmi geçit yapmışlardı.