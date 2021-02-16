Halk TV Muharrem İnce'nin mitingini yayınlayınca uyarı almış

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında yeni parti kurma hazırlığında olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, "CHP beni sırtımdan vurdu" deyip geçmiş zamanda yaptığı konuşmalarda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin kendisinin seçilmemesi için parti genel merkezinin her şeyi yaptığını söyledi.

İnce'nin bu açıklamalarına doğrulayan Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten yıllar sonra itiraf geldi.

Geçtiğimiz günlerde Zanka TV'de Ferit Atay'ın Sorgulu Yorum programında konuşan Sevinç, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV 'de Genel Müdür görevinde olan Şaban Sevinç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce lehine etkili yayın yapmaları nedeniyle CHP genel merkeziyle aralarının açıldığını söyledi.

CHP YÖNETİMİ MUHARREM İNCE YAYINLARINDAN RAHATSIZ OLMUŞ

Şaban Sevinç, CHP yönetiminin İnce'nin ön plana çıkmasını istemediğini de şöyle anlattı:

"Seçim döneminde biz Halk TV-CHP ilişkisinden dolayı Muharrem İnce'nin kampanyasını çok yakından izledik. Çok da dinamik yayınlarını yaptık. Belki burada ilk defa söylüyorum, biz Muharrem İnce'nin yayınlarını çok dinamik ve çok etkili yapıyoruz, her faaliyetini ekrana getirip canlı yayınlıyoruz diye genel merkezle aramız açıldı bizim. Ben de dedim ki, 'Muharrem İnce CHP'nin adayı, neden rahatsız oluyorsunuz?"