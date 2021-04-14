Halk TV MHP'yi isyan ettirdi

Konuyla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararının bulunmasına rağmen yalan haberin ekranlarda gösterildiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Twitter hesabından çok sert bir açıklamada bulundu. Özdemir ayrıca kendisine cevap hakkı tanınmadığını da söyledi.

Halk TV'nin, son dönemde meydana gelen şiddet olaylarını Ülkücülerle bağdaştırması MHP'lileri ayaklandırdı.

Olaya tepkisini Twitter hesabından dile getiren MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, çok sert ifadeler kullandı.

Halk TV'nin misyonunun adeta MHP ve Ülkücü düşmanlığı yapmak olduğunu belirten Özdemir, "Hiçbir surette kendisini düzeltme eğilimi göstermeyen Halk Tv’nin durduğu yerdeki çarpıklık devam etmektedir." dedi.

"ACINASI HALİNİ GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASINDA GÖSTERDİ"

"Ülkücüleri şiddet olayları ile yan yana gösterme çabasında olan Halk Tv’nin acınası hali kendisini en trajikomik hali ile Gülnaz Şırınga vakasında göstermişti. Buna şimdi yeni bir vaka daha ekleyerek “Özel salonda saldırı” başlığıyla yeni bir senaryo daha başlatıldı." diyen Özdemir olayın mahkeme kararıyla belgelenmesinin ardından hala bu haberin yapılmasına dikkat çekti.

4-Ülkücüleri şiddet olayları ile yan yana gösterme çabasında olan Halk Tv’nin acınası hali kendisini en trajikomik hali ile Gülnaz Şırınga vakasında göstermişti. Buna şimdi yeni bir vaka daha ekleyerek “Özel salonda saldırı” başlığıyla yeni bir senaryo daha başlatıldı. — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) April 13, 2021

"ADI HALK, ÖZÜ GARK"

Kimsenin kirli hesaplarına MHP ve Ülkücüleri alet edemeyeceğini kaydeden Özdemir, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bu derecede “ticari önemi olan kişiler” arasında yer alan bir şahsı hangi senaryo ve gerekçe, ısrarla şiddet eylemi çerçevesinde ülkücülerle ilişkilendirmek isteyecektir? Bu kadar zorlamanın Halk Tv’de sunulan senaryo dikkate alındığında mümkün olamayacağı açıktır. Hiç kimse kendi kirli hesabına MHP ve Ülkücüleri alet edebileceğini sanmasın. Hiçbir çevre kurnazlık ve sinsilikle camiamızı karşısına alma cüretini göstermesin, bu yanılgıya düşmesin. Halk Tv’nin, MHP ve Ülkücüler konusunda asla objektif olmadığını, olamadığını bu zamana kadar açıkça görmüştük, biliyorduk. Bundan sonra da adı Halk, özü Gark olan bu yayın kuruluşunun faaliyetleri ibretlik bir vaka olarak ilerleyen yıllarda Türk Basın Tarihinde anılacaktır."

8-Halk Tv’nin, MHP ve Ülkücüler konusunda asla objektif olmadığını, olamadığını bu zamana kadar açıkça görmüştük, biliyorduk. Bundan sonra da adı Halk, özü Gark olan bu yayın kuruluşunun faaliyetleri ibretlik bir vaka olarak ilerleyen yıllarda Türk Basın Tarihinde anılacaktır. — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) April 13, 2021

Öte yandan MHP'liler konuyla ilgili binlerce tweet attı. Tweetlerde Özdemir'in cevap hakkının kullandırılmadığı belirtilerek Halk TV'ye sert eleştirilerde bulunuldu.