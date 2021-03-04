Gültekin programda merhum Türkeş ile ilgili, 'Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz bu ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatını karartmıştır, şu anda biliyorum ki onlar da benim gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor' gibi skandal bir cümle kullandı.

CHP yandaşı Halk Tv Alparslan Türkeş'i ırkçı ilan etti!



Halk Tv'de Levent Gültekin, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş için:



"Türkeş milliyetçilik, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır" dedi. pic.twitter.com/ueTzvdxanC — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 3, 2021

Levent Gültekin'in sözlerine Alparslan Türkeş Vakfı'ndan tepki geldi.

Vakıf şu açıklamayı yaptı:



"Bir şahsın televizyon ekranında yaptığı cahilce ve hadsiz açıklamaya binaen

Alparslan Türkeş vakfı olarak kamuoyuyla bir not paylaşmayı uygun gördük.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş ülkemizi çok seviyoruz diye ortaya çıktığında,

ülkeyi kızıl emperyalizmin kucağına itmek ya da Batı'nın müstemlekesine

dönüştürmek isteyen faaliyetler vardı. Türkeş kimseyle yarışmadı, kendini

kimseden üstün görmedi. Aksine, hepimize kendimizi memleketin en önemsiz

fertleri olsak da, memleket için çabalama bilinci aşıladı. Nihayet başarılı da oldu; ülkemiz bugün kızıl, yeşil yahut kara emperyalizmin bir müstemlekesi değilse, bunu büyük oranda Türkeş'in liderlik ettiği mücadeleye borçludur.

Kerameti kendinden menkul adamların zırvaları Türkeş'i küçültmez. Türkeş'in

fikirlerini ve aziz hatırasını yaşatmayı görev edinen vakfımız, hadsiz açıklamaları yapan zatla ilgili hukuki işlemleri de başlatacak, takipçisi olacaktır.

Alparslan Türkeş Vakfı Adına

Alparslan Yılmaz

Genel Sekreter

TWITTER'DAN DA TEPKİ YAĞDI

Gültekin'in sözlerine kısa zamanda Twitter'dan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Habib Yalçın: İyi bakın Levent Gültekin gib düşünenler, bu ülkede ne Türkeş, ne de Ülküler biter.. 5 çocuğum var. Hilal, Ülkü Gül, TÜRKEŞ Bekir, Almıla, Urungu Hakan, Hepsi TÜRKEŞ gibi düşünüyor.

* * *

Erhan Özhan: Levent Gültekin! Sana kötü bir haberim var , TÜRKEŞ benim

çocuklarımı da yetiştirmeye devam ediyor ve onların çocuklarını da yetiştirmeye devam edecek. Sizin tozunuzun kalmayacağı bu evrende, Başbuğların adları üstte mavi gök çökünceye, altta yağız yer delininceye dek var olacak.

* * *

Beyza Tufan: Türkeş’e ve milliyetçiliğe dil uzatan Levent Gültekin kimmiş buyrun izleyin.

Bu kadar Apo sever bir insanın Türk milliyetçilerinden nefret etmesi normal değil mi?