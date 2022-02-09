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Halil Falyalı cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."

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