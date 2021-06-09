Haliç'te köpek balığı görüldü
Haliç'te balık tutan bir kişinin oltasına köpek balığı takıldı. Şaşkınlık yaşadığını ifade eden balıkçıya göre levreğin, lüferin peşine takılan köpek balığı yeniden gelecek.
İstanbul Haliç kıyısında bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.
Balıkçı Mehmet Oral önceki gün Haliç'te köpek balığı görüntüledi.
Oral, şaşkınlığa uğradığı o anları anlattı.
Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı'' dedi.
''TEKRAR GELİR''
Oral sözlerine şunları ekledi:
''Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir"
Haliç'te balıkçının oltasına köpekbalığı takıldı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 9, 2021
🔹Balıkçı Mehmet Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırılınca misinayı koparıp kaçtı. pic.twitter.com/56FSPLHgBA
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