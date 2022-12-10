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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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