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Hakkında 30 yıl hapis ve 607 bin TL para ceza bulunan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A, polis ekiplerince yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişileri yakalamak için operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30 yıl hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A, yakalanarak gözaltına alındı. N.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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