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Hakkari'den acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Hakkari Şemdinli'den acı haber geldi. 1 Eylül'de intikal esnasında meydana gelen kazada yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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