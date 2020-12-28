AjansHaber.com.tr Gündem Şehit sayısı 2'ye yükseldi Hakkari'deki çığ faciasında şehit sayısı 2'ye yükseldi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi. 28 Aralık 2020 09:50 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020 09:54 Yorumlar Çok Okunan Haberler "Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' dedi" Çantası dolar doluydu, yanında 3 cariye vardı Olay TV internette yeni adresinde TASC'ın hesabı askıya alındı Pınar Gültekin'in ailesine ahlaksız teklif İmamoğlu'nun iddiasına CHP'li isimden yalanlama Seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek
Yorumlar