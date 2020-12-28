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Hakkari'deki çığ faciasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.

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