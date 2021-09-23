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Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum."

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