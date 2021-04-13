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Hakkari'de üs bölgesine yaklaşan balon havada imha edildi

Zer Tepe Üs Bölgesi'ne yaklaşmakta olan 1 adet balon tespit edilerek ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde üsse yaklaşmakta olan bir balonun ateş altına alındığı duyuruldu. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi."

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