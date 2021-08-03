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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada, kayalıkların arasına gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 103 fişek, yarı otomatik av tüfeği, biksi makineli tüfeğine ait 119 fişek ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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