AjansHaber.com.tr Yaşam Şarampole devrilen araçta 4 sporcu yaralandı

Hakkari'de şarampole devrilen araçtaki 4 sporcu ve antrenör yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 sporcu ve antrenör yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen kickboks antrenörünün idaresindeki 06 CBV 378 plakalı hafif ticari araç, Narlı köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 4 sporcu, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından hastaneye giden Kaymakam Hasan Kurt, ziyaret ettiği yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelin erkek çıktı!
Kara yollarında durum
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!
Tuzlukçu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
Tokat'ta trafik kazası! 7 yaralı
Osmaniye'de kaza! Kamyonette sıkışan 2 kişi öldü
Okul bahçesinde annesini öldürdü!